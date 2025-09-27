Serena a Sky Sport, le parole dell’ex attaccante su Cagliari-Inter, Lautaro e il tema stadio: «Cagliari sorprendente, Lautaro condottiero». Aldo Serena, ex attaccante di Inter, Milan, Juventus e della Nazionale italiana, è intervenuto negli studi di Sky Sport per analizzare i temi principali della sfida tra Cagliari e Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. L’ex centravanti ha parlato del momento dei nerazzurri, del ruolo di Lautaro Martinez e del futuro di San Siro, aggiungendo anche un ricordo personale della sua carriera. SULLA PARTITA – «È una partita interessantissima, il Cagliari finora è stato sorprendente: è una squadra quadrata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Serena ammette: «Cagliari sorprendente, Lautaro condottiero. San Siro? Che resti in zona»