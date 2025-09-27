Serata di una nostalgica magia | si ritrovano dopo venti anni dal diploma al liceo Morgagni

Forlitoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 20 anni dal diploma la 5^B del Liceo Classico Scienze della Formazione G.B. Morgagni di Forlì si è riunita ieri sera al ristorante Los Locos. “I sorrisi, i ricordi, le vecchie foto e i racconti hanno avvolto la serata di una nostalgica magia lasciandoci col cuore colmo di gioia. Presenti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

