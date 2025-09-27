Sequestro Vittoria il racconto del ragazzo rapito vicino Ragusa | Mi hanno tenuto in campagna Le 2 ipotesi

Notizie.virgilio.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ragazzo rapito a Vittoria, comune di Ragusa, è tornato a casa e sta bene. Il racconto e le ipotesi degli inquirenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

sequestro vittoria il racconto del ragazzo rapito vicino ragusa mi hanno tenuto in campagna le 2 ipotesi

© Notizie.virgilio.it - Sequestro Vittoria, il racconto del ragazzo rapito vicino Ragusa: "Mi hanno tenuto in campagna". Le 2 ipotesi

In questa notizia si parla di: sequestro - vittoria

Ragusa: sequestro a Vittoria, ragazzo portato via da due uomini incappucciati

Sequestro di persona nel Ragusano: 17enne figlio di un noto commerciante agricolo rapito in piazza a Vittoria

Vittoria (RG), 17enne rapito in piazza da banditi incappucciati e armati di pistola, il sequestro davanti agli amici in pieno centro - VIDEO

Sequestro Vittoria, il racconto del ragazzo rapito vicino Ragusa: "Mi hanno tenuto in campagna". Le 2 ipotesi - Il ragazzo rapito a Vittoria è stato ritrovato e si indaga sul suo sequestro lampo. Da virgilio.it

sequestro vittoria racconto ragazzoRapimento a Vittoria, ragazzo sequestrato ha raggiunto il commissariato con un amico - Il rapimento di Vittoria termina con il ragazzo che raggiunge il commissariato di polizia in auto, accompagnato da un amico. Si legge su meridionews.it

Cerca Video su questo argomento: Sequestro Vittoria Racconto Ragazzo