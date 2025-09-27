Sequestro nel Ragusano il 17enne rapito | I banditi mi hanno trattato bene Il pm | Escluso che volessero riscatto
Secondo gli inquirenti, il sequestro di Vittoria, in cui nella serata di giovedì è stato rapito il figlio 17enne di un noto commerciante agricolo del Ragusano, non nasce dalla volontà di chiedere un riscatto. Lo ha escluso il procuratore Francesco Puleio: “Non c’è stata nessuna richiesta di soldi alla famiglia e il ragazzo è stato trattato bene”, ha dichiarato il magistrato durante una conferenza stampa. La vicenda ha ancora molti lati da chiarire: il 17enne è stato rilasciato la sera di venerdì e si è presentato autonomamente in commissariato, accompagnato da un amico. La polizia ha raccolto la testimonianza della vittima fino alle tre della scorsa notte: i rapitori erano quattro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sequestro di persona nel Ragusano: 17enne figlio di un noto commerciante agricolo rapito in piazza a Vittoria
Sequestro shock nel Ragusano, diciassettenne strappato agli amici da commando mascherato
Sequestro-lampo nel Ragusano, l'arrivo della vittima in commissariato
Sequestro di persona nel Ragusano: 17enne figlio di un noto commerciante agricolo rapito in piazza a Vittoria - Due sconosciuti col volto coperto hanno caricato il giovane su una Panda nera, lasciando il cellulare a terra per non essere tracciati
Il giallo del sequestro lampo del 17enne nel ragusano. Il procuratore Puleio, non c'è stata estorsione