Sequestro nel Ragusano il 17enne rapito | I banditi mi hanno trattato bene Il pm | Escluso che volessero riscatto

Secondo gli inquirenti, il sequestro di Vittoria, in cui nella serata di giovedì è stato rapito il figlio 17enne di un noto commerciante agricolo del Ragusano, non nasce dalla volontà di chiedere un riscatto. Lo ha escluso il procuratore Francesco Puleio: “Non c’è stata nessuna richiesta di soldi alla famiglia e il ragazzo è stato trattato bene”, ha dichiarato il magistrato durante una conferenza stampa. La vicenda ha ancora molti lati da chiarire: il 17enne è stato rilasciato la sera di venerdì e si è presentato autonomamente in commissariato, accompagnato da un amico. La polizia ha raccolto la testimonianza della vittima fino alle tre della scorsa notte: i rapitori erano quattro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

