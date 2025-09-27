Sequestro lampo per il 17enne rapito a Vittoria indagini in corso

Lidentita.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ragazzo è stato trattenuto in una zona di campagna, ma non sarebbe in grado di identificare il luogo preciso L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

sequestro lampo per il 17enne rapito a vittoria indagini in corso

© Lidentita.it - Sequestro lampo per il 17enne rapito a Vittoria, indagini in corso

In questa notizia si parla di: sequestro - lampo

Sequestro lampo del 15enne a Napoli: indagato il padre, riciclaggio dei soldi del clan

Drammatico e violento sequestro lampo di persona in Puglia, imprenditore picchiato e depredato: 7 arresti

Ragusa, sequestro lampo del 17enne: stasera si è presentato al commissariato, sta bene

sequestro lampo 17enne rapitoVittoria, il giallo del sequestro-lampo. La Procura cerca di fare chiarezza - Questa mattina una conferenza stampa in Tribunale per una analisi sull'intricata vicenda Rimane ancora avvolta nel mistero la vicenda di Gaetano, il 17enne rapito giovedì sera a Vittoria, in zona Forc ... Si legge su lasicilia.it

sequestro lampo 17enne rapitoSequestro a Vittoria, i dettagli esclusivi sul ritrovamento del 17enne rapito - Sono diversi i punti da chiarire sul sequestro del 17enne a Vittoria ... meridionews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sequestro Lampo 17enne Rapito