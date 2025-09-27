Sequestro-lampo nel Ragusano le auto dei rapitori e l' arrivo della vittima in commissariato

Sono state diffuse le immagini delle auto dei rapitori che hanno tenuto in ostaggio per 24 ore un 17enne di Vittoria, nel Ragusano. Ora che è stato liberato, il ragazzo si è recato in commissariato, come mostra il video pubblicato dal sito de "La Sicilia". Un sequestro lampo dunque, che ha sconvolto la città, ma che è ancora tutto da chiarire. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

