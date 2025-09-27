Sequestro lampo del 17enne a Vittoria i punti che non tornano | giallo sul movente

Roma, 27 settembre 2025 – Nonostante il lieto fine restano ancora tanti i punti da chiarire sul sequestro lampo del 17enne, figlio di un noto commerciante di prodotti ortofrutticoli a Vittoria, nel Ragusano. Il giovane, rapito giovedì in una piazza del paese, da un commando di quattro uomini incappucciati, ieri sera si sarebbe presentato con un amico in commissariato. Gli investigatori hanno subito sentito il ragazzo che avrebbe già fornito delle indicazioni in merito al posto dove sarebbe stato portato dai rapitori. Intanto è giallo sul movente. Esclusa l’ipotesi dell’estorsione, restano aperte tutte le piste: dall’intimidazione alla famiglia (noti imprenditori ortofrutticoli) all'azione di persone legate al mondo della droga. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

