Sequestro lampo del 17enne a Vittoria i punti che non tornano | giallo sul movente
Roma, 27 settembre 2025 – Nonostante il lieto fine restano ancora tanti i punti da chiarire sul sequestro lampo del 17enne, figlio di un noto commerciante di prodotti ortofrutticoli a Vittoria, nel Ragusano. Il giovane, rapito giovedì in una piazza del paese, da un commando di quattro uomini incappucciati, ieri sera si sarebbe presentato con un amico in commissariato. Gli investigatori hanno subito sentito il ragazzo che avrebbe già fornito delle indicazioni in merito al posto dove sarebbe stato portato dai rapitori. Intanto è giallo sul movente. Esclusa l’ipotesi dell’estorsione, restano aperte tutte le piste: dall’intimidazione alla famiglia (noti imprenditori ortofrutticoli) all'azione di persone legate al mondo della droga. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: sequestro - lampo
Sequestro lampo del 15enne a Napoli: indagato il padre, riciclaggio dei soldi del clan
Drammatico e violento sequestro lampo di persona in Puglia, imprenditore picchiato e depredato: 7 arresti
Ragusa, sequestro lampo del 17enne: stasera si è presentato al commissariato, sta bene
Cosa sappiamo sul sequestro lampo del 17enne nel Ragusano - X Vai su X
La Polizia di Stato ha arrestato sette persone nella provincia di Barletta-Andria-Trani, ritenute responsabili di un sequestro lampo a scopo di rapina nei confronti di un titolare di un’agenzia di scommesse sportive. Le indagini hanno fatto luce anche su un tentat - facebook.com Vai su Facebook
Sequestro lampo del 17enne a Vittoria, i punti che non tornano: giallo sul movente - L’auto del commando ripresa dalle telecamere di sorveglianza ... Riporta quotidiano.net
Vittoria, il giallo del sequestro-lampo. La Procura cerca di fare chiarezza - Questa mattina una conferenza stampa in Tribunale per una analisi sull'intricata vicenda Rimane ancora avvolta nel mistero la vicenda di Gaetano, il 17enne rapito giovedì sera a Vittoria, in zona Forc ... Secondo lasicilia.it