Sequestro lampo a Vittoria Ragusa la Procura | Non c' è stata estorsione | Le telecamere hanno ripreso l' auto dei banditi
Il 17enne è stato rilasciato dopo 24 ore e si è presentato in commissariato con un amico. "I rapitori erano sempre incappucciati", ha raccontato. Il padre del ragazzo: "Lo hanno trattato bene". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Sequestro lampo del 15enne a Napoli: indagato il padre, riciclaggio dei soldi del clan
Drammatico e violento sequestro lampo di persona in Puglia, imprenditore picchiato e depredato: 7 arresti
Ragusa, sequestro lampo del 17enne: stasera si è presentato al commissariato, sta bene
Le due Panda e l'accento dei rapitori: cosa sappiamo del sequestro lampo del 17enne a Vittoria. Il procuratore: «Vicenda oscura»
La Polizia di Stato ha arrestato sette persone nella provincia di Barletta-Andria-Trani, ritenute responsabili di un sequestro lampo a scopo di rapina nei confronti di un titolare di un'agenzia di scommesse sportive. Le indagini hanno fatto luce anche su un tentat
Il giallo del sequestro-lampo: il procuratore di Ragusa: “Ancora molti i lati oscuri” VIDEO - “La vicenda si è chiusa nel migliore dei modi con il rientro del ragazzo a casa, ma le indagini continuano”, così il procuratore di Ragusa, Francesco Puleio sul caso del 17enne che è stato sotto seque ... Scrive lasicilia.it
Sequestro lampo a Vittoria, 17enne tenuto in un casolare: “Ma non so dove” - Ragusa – Sono ancora tanti i punti da chiarire a proposito del sequestro lampo del 17enne di Vittoria, tornato a casa ieri sera. Riporta tempostretto.it