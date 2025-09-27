Sequestro lampo a Ragusa il ragazzo sta bene ma restano i misteri
"Resta il mistero sul movente del sequestro" ammette il procuratore di Ragusa Francesco Puleio in conferenza stampa. Il 17enne prelevato giovedì sera davanti casa a Vittoria nel ragusano sta bene. E questa è la cosa più importante. Il resto rimane un gigantesco punto interrogativo. Non solo il movente del sequestro ma anche le modalità, a cominciare da quelle del rilascio. Il giovane ieri sera si è presentato con un conoscente al commissariato di Vittoria. Già questo ha fatto storcere il naso agli investigatori. "Lo ha trovato un amico del giovane" ha confermato Puleio. Le indagini della squadra mobile sono ripartite ieri sera dal racconto della vittima, sentita fino alle 3 di notte. 🔗 Leggi su Iltempo.it
