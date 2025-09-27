Sequestro a Vittoria ritrovato 17enne rapito portato in commissariato da amico dopo essere stato abbandonato in campagna | Mi hanno trattato bene

Secondo quanto riferito, il 17enne sarebbe arrivato davanti al commissariato di polizia a bordo di un’automobile, accompagnato da un amico. Gli investigatori lo stanno ascoltando per ricostruire nel dettaglio la dinamica del sequestro e per comprendere dove sia stato trattenuto durante le ore di ass. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

