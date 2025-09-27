sequestrati due coltelli e hashish il parco di villa augusta al setaccio identificati venti stranieri in regola

Venti stranieri identificati, sequestrati due coltelli e hashish. È l’esito dei controlli effettuati l’altro pomeriggio nel parco varesino di Villa Augusta, con gli agenti della polizia di Stato impegnati nel contrasto dello spaccio e nella verifica della regolarità dei permessi di soggiorno degli immigrati che frequentano la zona. Il blitz ha portato all’identificazione di venti immigrati e alla scoperta con relativa immediata confisca di due armi da taglio nonché di 60 grammi di hashish. L’operazione è stata definita dalla Questura “ad alto impatto“. L’attività è stata coordinata dalla polizia di Stato di Varese e si è svolta con la collaborazione della Squadra Mobile in concorso col Reparto Mobile di Milano e un’Unità cinofila antidroga dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

