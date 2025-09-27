Sequestrate nel Nuorese due tonnellate e mezzo di droga

NUORO (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Nuoro, nel corso di un servizio coordinato con le Fiamme Gialle della Sezione Aerea di Cagliari, hanno s coperto e distrutto una piantagione di cannabis indica nei pressi del galoppatoio fonnese dove era stato allestito un sofisticato impianto di irrigazione composto da oltre 2 km di tubazioni e un motore di estrazione di acqua sorgiva dal sottosuolo per agevolare la crescita delle infiorescenze utili per la produzione di marijuana in violazione dell’art. 73 del Testo Unico sulle sostanze stupefacenti (detenzione ai fini di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: sequestrate - nuorese

Fonni, scoperta maxi piantagione di marijuana: sequestrate oltre due tonnellate di droga - X Vai su X

VIDEO OLZAI – Operazione antidroga della Polizia di Stato nel Nuorese. Il Commissariato di #Gavoi ha scoperto e sequestrato una vasta piantagione di #marijuana nel territorio di Olzai, in località “Elei”. La coltivazione, composta da - Non fermarti Vai su Facebook

Sequestrate nel Nuorese due tonnellate e mezzo di droga - I finanzieri del Comando Provinciale di Nuoro, nel corso di un servizio coordinato con le Fiamme Gialle della Sezione Aerea di Cagliari, hanno scoperto e distrutto una piantagione di cannabis ... Lo riporta msn.com

Le Fiamme gialle hanno estirpato e distrutto 2500 piante di canapa nelle campagne di Fonni - Nuoro Oltre due tonnellate e mezzo di marijuana sono state sequestrate nei giorni scorsi a Fonni dai finanzieri del Comando provinciale di Nuoro, con il supporto della Sezione aerea di Cagliari. lanuovasardegna.it scrive