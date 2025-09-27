Separazione delle carriere Nordio | Repubblica sottomessa ai pm se vince il no sulla giustizia
Il ministro: «Il mio auspicio è dare al referendum il suo significato reale: quello di una discussione pacata, civile e tecnica su quello che è un argomento giuridico-istituzionale». 🔗 Leggi su Lastampa.it
Separazione delle carriere: verso una riforma costituzionale decisiva
Separazione delle carriere, Salvini: “Riforma storica, come promesso”
Separazione delle carriere, Fratoianni (Avs): "Lo scopo è attaccare l'autonomia della magistratura" – Il video
La separazione delle carriere tra scuola e famiglia sulla sessualità. Il ddl Valditara sul consenso informato per attività scolastiche legate alla sessualità riaccende il conflitto tra autonomia della scuola e diritti educativi delle famiglie. Di Antonio Gurrado
La separazione delle carriere tra scuola e famiglia sulla sessualità. Il ddl Valditara sul consenso informato per attività legate alla sessualità riaccende il conflitto tra autonomia della scuola e diritti educativi delle famiglie.
Voto riforma separazione delle carriere, perché Riccardo Magi è stato accusato di essere un traditore - Il segretario di Più Europa si è astenuto sulla riforma Nordio smentendo anni di battaglie radicali per una giustizia più giusta e trasparente ... Lo riporta tag24.it
Separazione delle carriere, il governo accelera. Critiche le opposizioni - Il centrodestra, alla riscossa contro i magistrati, accelera il percorso parlamentare della riforma che prevede la separazione delle carriere tra pm e giudici. Riporta repubblica.it