Caro Direttore Feltri, qualche giorno fa Donald Trump ha parlato all'Onu e ha detto una frase che mi ha colpito molto: «È tempo di porre fine al fallimentare esperimento dei confini aperti». Ha poi aggiunto che senza confini, senza identità e senza sicurezza, l'Europa è destinata a indebolirsi e a scomparire. Eppure, come al solito, i media e la politica si sono scatenati ad attaccarlo, dipingendolo come un fanatico o un razzista. Ma, mi chiedo, non è forse vero che l'immigrazione di massa sta travolgendo le nostre società? Non è forse vero che stiamo accogliendo senza realmente riuscire a integrare, e che spesso chi arriva non mostra amore né rispetto per le nostre nazioni, ma pretende che siamo noi a cambiare? Direttore, lei che ne pensa? Non ha forse ragione Trump? Cordiali saluti, Alessandro Rossini Caro Alessandro, è incredibile come ormai funzioni la macchina del conformismo: basta che Trump apra bocca e subito parte il coro del disprezzo, come se l'uomo parlasse a vanvera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Senza confini non c'è libertà