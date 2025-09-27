Senior Enel Diamo valore al lavoro Rafforzare la solidarietà tra colleghi

Maria Antonietta Alunni, Giovanni Barbini, Pietro Covarino, Luigi Donati, Graziano Fabbi, Artemio Pammelati; Maurizio Moretti e Stefano Pileri: sono i 6 pensionati e i 2 dipendenti Enel premiati dall’azienda in occasione della Giornata del Senior Enel, promossa da Anse Toscana Umbria e nata per dare valore al lavoro e rafforzare la solidarietà. A fare gli onori di casa, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. "Questo evento ha come obiettivo il trasferimento di conoscenze e competenze tra generazioni e di imprescindibili valori sociali e culturali - dice Proietti - oltre a rappresentare un esempio di grande senso e orgoglio di appartenenza alla famiglia lavorativa, elementi che dovrebbero essere presenti in ogni luogo di lavoro, come nelle nostre Istituzioni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

