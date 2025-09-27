Senegalese arrestato muore nel carcere di Santa Maria Capua Vetere | Vogliamo la verità

Ilmattino.it | 27 set 2025

È morto in carcere, a Santa Maria Capua Vetere, il 35enne senegalese Sylla Mamadou, arrestato giovedì 25 settembre dalla polizia di stato per rapina, lesioni e resistenza a. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

