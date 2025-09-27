Sempio una giornata su due fronti Incidente probatorio altra proroga

Le perquisizioni disposte dal Tribunale di Brescia e l’ipotesi di corruzione a carico dell’ex procuratore Mario Venditti sono diventate la notizia del giorno e hanno inevitabilmente distolto un po’ di attenzione mediatica dall’udienza che si è svolta ieri mattina al Tribunale di Pavia per l’incidente probatorio in corso. La Gip Daniela Garlaschelli, nell’ambito del procedimento a carico di Andrea Sempio per l’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, ieri ha accolto la richiesta di proroga che era stata avanzata dai periti Nicole Albani e Domenico Marchigiani: sono stati concessi altri 70 giorni (in aggiunta ai 90 scaduti a metà settembre) con l’udienza per le conclusioni fissata al 18 dicembre (che va a sostituire quella in precedenza fissata al 24 ottobre). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

