Sempio una giornata su due fronti Incidente probatorio altra proroga
Le perquisizioni disposte dal Tribunale di Brescia e l’ipotesi di corruzione a carico dell’ex procuratore Mario Venditti sono diventate la notizia del giorno e hanno inevitabilmente distolto un po’ di attenzione mediatica dall’udienza che si è svolta ieri mattina al Tribunale di Pavia per l’incidente probatorio in corso. La Gip Daniela Garlaschelli, nell’ambito del procedimento a carico di Andrea Sempio per l’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, ieri ha accolto la richiesta di proroga che era stata avanzata dai periti Nicole Albani e Domenico Marchigiani: sono stati concessi altri 70 giorni (in aggiunta ai 90 scaduti a metà settembre) con l’udienza per le conclusioni fissata al 18 dicembre (che va a sostituire quella in precedenza fissata al 24 ottobre). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: sempio - giornata
Giornata cruciale per il caso di Garlasco: gli uomini della guardia di finanza di Brescia e Pavia hanno perquisito la casa dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti in corso Garibaldi a Pavia e quelle dei genitori di Andrea Sempio in via Canova a Garl… https://if - X Vai su X
“Oggi la giornata della svolta” In diretta l’avvocato De Rensis commenta le perquisizioni di questa mattina a casa di Sempio #ultimora #mattino5 - facebook.com Vai su Facebook
Sempio, una giornata su due fronti . Incidente probatorio, altra proroga - Da Brescia disposte perquisizioni in famiglia per l’ipotesi di corruzione nei confronti dell’ex procuratore . msn.com scrive
Mario Venditti, chi è l'ex pm di Pavia che scagionò Sempio due volte: «Anomalie che non dico neanche sotto tortura» - Mario Venditti è l'ex procuratore di Pavia che nel 2017 archiviò l'indagine su Andrea Sempio nell'inchiesta su Garlasco. Da msn.com