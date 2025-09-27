Sempio la madre Daniela Ferrari | Uno schifo le accuse contro noi e il dottor Venditti Non dobbiamo spiegare niente agli italiani
«Avevamo bisogno di utilizzare denaro contante per pagare gli avvocati». Sono le parole pronunciate a Quarto Grado da Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, nell'ambito.
Filorosso, Manuela Moreno intervista la madre di Andrea Sempio
Garlasco, la madre di Andrea Sempio sbotta contro tv e giornali dallo scontrino alle telefonate a casa Poggi
La madre di Sempio: 'Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi'
Sempio, la madre Daniela Ferrari: «Uno schifo le accuse contro noi e il dottor Venditti. Non dobbiamo spiegare niente agli italiani» - Sono le parole pronunciate a Quarto Grado da Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, nell'ambito ... Secondo leggo.it
Caso Garlasco, la madre di Sempio: "Nessuno ha mai dato una lira a Venditti. E' una grandissima cavolata" - Parla così, intervistata a Quarto Grado, Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi, alla luce della ... Da gazzettadelsud.it