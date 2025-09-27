Sempio la madre Daniela Ferrari | Uno schifo le accuse contro noi e il dottor Venditti Non dobbiamo spiegare niente agli italiani

Leggo.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Avevamo bisogno di utilizzare denaro contante per pagare gli avvocati». Sono le parole pronunciate a Quarto Grado da Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, nell'ambito. 🔗 Leggi su Leggo.it

sempio la madre daniela ferrari uno schifo le accuse contro noi e il dottor venditti non dobbiamo spiegare niente agli italiani

© Leggo.it - Sempio, la madre Daniela Ferrari: «Uno schifo le accuse contro noi e il dottor Venditti. Non dobbiamo spiegare niente agli italiani»

In questa notizia si parla di: sempio - madre

Filorosso, Manuela Moreno intervista la madre di Andrea Sempio

Garlasco, la madre di Andrea Sempio sbotta contro tv e giornali dallo scontrino alle telefonate a casa Poggi

La madre di Sempio: 'Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi'

sempio madre daniela ferrariSempio, la madre Daniela Ferrari: «Uno schifo le accuse contro noi e il dottor Venditti. Non dobbiamo spiegare niente agli italiani» - Sono le parole pronunciate a Quarto Grado da Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, nell'ambito ... Secondo leggo.it

sempio madre daniela ferrariCaso Garlasco, la madre di Sempio: "Nessuno ha mai dato una lira a Venditti. E' una grandissima cavolata" - Parla così, intervistata a Quarto Grado, Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi, alla luce della ... Da gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Sempio Madre Daniela Ferrari