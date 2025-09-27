Selvaggia Lucarelli su Marcella Bella a Ballando | Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata

Fanpage.it | 27 set 2025

Grande sorpresa per la prima esibizione di Marcella Bella a Ballando con le Stelle. Lucarelli si complimenta e Mariotto ironizza sulle vesti succinte della cantante: "Ci hai fatto vedere il duodeno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

selvaggia lucarelli marcella bellaSelvaggia Lucarelli su Marcella Bella a Ballando: “Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata” - La cantante, 73 anni, è scesa in pista per la prima esibizione di questa ventesima edizione dello show del sabato ... Riporta fanpage.it

selvaggia lucarelli marcella bellaMarcella Bella hot con Chiquito a Ballando con le Stelle 2025: “Smutandata”/ Giuria spiazzata - Marcella Bella osa a Ballando con le Stelle 2025 con il suo maestro Chiquito, Selvaggia Lucarelli senza parole: "Abbiamo visto tutto... Scrive ilsussidiario.net

