Selena Gomez e Benny Blanco tutti i dettagli del loro matrimonio da favola

Il tanto atteso happy ending è arrivato: Selena Gomez e il suo Benny Blanco sono pronti a convolare nozze questo week end. Dopo anni segnati da amori turbolenti e problemi di salute, l’ex star della Disney ha iniziato un nuovo capitolo accanto al produttore 37enne, con cui ha allestito una cerimonia da favola in California. Il matrimonio di Selena Gomez e Benny Blanco. Avevano fatto di tutto affinché non trapelassero dettagli sul loro matrimonio, ma non sono riusciti a mantenere la cerimonia totalmente top secret: Selena Gomez e Benny Blanco convoleranno a nozze questo week end (la data indicata è il 27 settembre) in una tenuta in California. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Selena Gomez e Benny Blanco, tutti i dettagli del loro matrimonio da favola

