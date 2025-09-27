Selena Gomez e Benny Blanco matrimonio da favola a Santa Barbara
La popstar e il produttore musicale pronti al sì in un weekend blindatissimo in California. Tra gli ospiti vip degli sposi ci sono Taylor Swift, migliori amica di Selena Gomez, oltre a Paris Hilton e il cast di Only Murders in the Building. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: selena - gomez
Purple Fever: la manicure romantica di Selena Gomez
Selena Gomez e Benny Blanco, svelati i piani delle nozze: «Si sposeranno a settembre in California»
I 33 anni di Selena Gomez fra allenamento funzionale, dieta flessibile e salute mentale
Enrico Coin è stato scelto a caso tra il pubblico: «Ho preparato un cartello con scritto "Possiamo cantare Let somebody go insieme?". Gli ho fatto la battuta: "Sono Selena Gomez con la barba"» - facebook.com Vai su Facebook
Parata di star sul red carpet degli Emmy Awards 2025. Lunghi abiti rossi per Selena Gomez e Sydney Sweeney, mentre Javier Bardem ha indossato una kefiah per Gaza. A rubare la scena è stata però Jenna Ortega con un nude look dark firmato Givency #Em - X Vai su X
Selena Gomez si sposerà con Benny Blanco questo weekend? Un grande indizio sta mandando in tilt i fan! [FOTO] - Selena Gomez convolerà a nozze con Benny Blanco questo weekend? Si legge su cinematographe.it
Selena Gomez-Benny Blanco To Exchange Vows Today In An Intimate Wedding Ceremony; Here's What We Know About Guestlist, Venue And More - The guests, including Taylor Swift, Martin Short, Steve Martin and Paul Rudd, are residing at the El Encanto hotel in Santa Barbara. Segnala republicworld.com