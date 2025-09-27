Selena Gomez e Benny Blanco matrimonio da favola a Santa Barbara

Vanityfair.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La popstar e il produttore musicale pronti al sì in un weekend blindatissimo in California. Tra gli ospiti vip degli sposi ci sono Taylor Swift, migliori amica di Selena Gomez, oltre a Paris Hilton e il cast di Only Murders in the Building. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

selena gomez e benny blanco matrimonio da favola a santa barbara

© Vanityfair.it - Selena Gomez e Benny Blanco, matrimonio da favola a Santa Barbara

In questa notizia si parla di: selena - gomez

Purple Fever: la manicure romantica di Selena Gomez

Selena Gomez e Benny Blanco, svelati i piani delle nozze: «Si sposeranno a settembre in California»

I 33 anni di Selena Gomez fra allenamento funzionale, dieta flessibile e salute mentale

Selena Gomez si sposerà con Benny Blanco questo weekend? Un grande indizio sta mandando in tilt i fan! [FOTO] - Selena Gomez convolerà a nozze con Benny Blanco questo weekend? Si legge su cinematographe.it

selena gomez benny blancoSelena Gomez-Benny Blanco To Exchange Vows Today In An Intimate Wedding Ceremony; Here's What We Know About Guestlist, Venue And More - The guests, including Taylor Swift, Martin Short, Steve Martin and Paul Rudd, are residing at the El Encanto hotel in Santa Barbara. Segnala republicworld.com

Cerca Video su questo argomento: Selena Gomez Benny Blanco