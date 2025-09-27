Sei antiche anfore consegnate al Parco Archeologico Naxos prima erano nascoste tra i rifiuti

I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno dato in consegna tre anfore grandi e tre anfore piccole, di rilevante interesse, al “Parco Archeologico di Naxos Taormina”, affinché possano   essere esposte e valorizzate.Tali beni sono stati rinvenuti durante un servizio di polizia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

