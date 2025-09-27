La Folletta nel mirino della Polizia locale di Abbiategrasso. A soli due giorni dal blitz che ha portato all’arresto di un diciannovenne egiziano, gli agenti hanno assicurato alla giustizia il basista della gang. Dopo una serie di appostamenti gli agenti, coordinati dalla comandante Maria Malini, hanno bussato alla porta del sospettato. Con loro anche il Nucleo cinofili della Polizia locale di Milano. Dentro all’appartamento, un ventiquattrenne maghrebino che ha tentato la fuga gettandosi dalla finestra sul retro, dopo avere lanciato fuori uno zaino e un borsello. Gli uomini in borghese però lo hanno subito bloccato, circondando l’edificio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Seconda cattura alla Folletta. Preso un pusher