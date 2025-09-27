Ai nastri di partenza le undici squadre spezzine protagoniste nel girone F di Seconda Categoria ligure, che prenderà il via il 12 ottobre. Insieme a loro, come da tradizione, la toscana Albianese che da tanti anni frequenta il campionato spezzino. Si partirà con Albianese-Castelnovese, Colli-Arcola Garibaldina, Mamas Migliarinese-Rebocco, Polisportiva Monterosso-Vezzano, Romito Magra-Madonnetta e San Lazzaro-Ceula. "Sarà un campionato breve – dichiara il presidente della matricola Ceula Levanto Paolo Queirolo – e questo vuol dire che chi parte bene sarà a metà dell’opera. Conosciamo l’amicizia che lega i nostri ragazzi e la voglia di vittoria che si respira. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Seconda categoria, si parte. Ambizioni e sete di riscatto