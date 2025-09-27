Sebastiano contro Pio i Thuram gli Inzaghi i Baresi… Se il campionato è un derby tra fratelli

Quello tra gli Esposito in Cagliari-Inter è solo l'ultimo capitolo di una lunga lista di sfide fraterne che hanno attraversato la storia della Serie A.

Calciomercato Inter LIVE: Thuram ancora in bilico, Sebastiano Esposito ad un passo dal Cagliari!

Sebastiano e Pio Esposito, Cagliari-Inter è un affare di famiglia - I fratelli Esposito da bambini hanno condiviso il sogno di fare i calciatori, nel rione Cicerone di Castellammare di Stabia. Da repubblica.it

Inter a Cagliari: Pio Esposito in panchina, sul fratello Sebastiano titolare punta su 10 goal a zero - Inter è una partita speciale per i fratelli Esposito, che si sfidano per la terza volta in carriera. Si legge su msn.com