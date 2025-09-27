Seba contro Pio? No Chivu ritrova Lautaro | le probabili formazioni di Cagliari-Inter
Lautaro Martinez potrebbe partire già dal primo minuto contro il Cagliari, dopo lo stop forzato per via di un risentimento alla schiena. In difesa, spazio a De Vrij e Akanji, sulla fascia c'è Luis Henrique. Per il Cagliari confermati dall'inizio Belotti e Sebastiano Esposito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: seba - chivu
LIVE Inter-Inter U23 alle 10.30: primo test per Chivu, Seba Esposito e Thuram dietro Lautaro
Chivu sta portando avanti l’Inter di Inzaghi oppure vedete delle differenze? ? - facebook.com Vai su Facebook
#Veron controcorrente: "Inter più avanti della Juve nonostante le critiche. Chivu? Contano qualità e personalità. E segnalo un ragazzo fortissimo" - X Vai su X
GdS - Gli Esposito avversari per 90 minuti. Pio è diventato quello che poteva essere Seba - Inter, domani sera la storia si ripeterà con gli Esposito in Cagliari- Segnala msn.com