Seba contro Pio? No Chivu ritrova Lautaro | le probabili formazioni di Cagliari-Inter

Lautaro Martinez potrebbe partire già dal primo minuto contro il Cagliari, dopo lo stop forzato per via di un risentimento alla schiena. In difesa, spazio a De Vrij e Akanji, sulla fascia c'è Luis Henrique. Per il Cagliari confermati dall'inizio Belotti e Sebastiano Esposito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

