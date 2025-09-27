Se i film si valutassero dalla quantità di tagli che si possono dare a un articolo che ne parli, “Una battaglia dopo l’altra” sarebbe il maggior capolavoro degli ultimi non so quanti anni. Scrivo questo articolo avendo finito di vedere il film da neppure ventiquattr’ore, nel corso delle quali ho preso in considerazione almeno dieci idee. Potrei scrivere dell’impatto che una canzone del 1971, una canzone che ci aveva visto lunghissimo seppur prendendo la previsione in direzione contraria, ha sui nati negli anni Settanta – specialmente gli americani, ma non solo. Potrei scrivere dell’assenza di oggetti come vero slittamento del presente, una volta avevamo scatole di ricordi e adesso niente, persino le foto di cui siamo pienissimi non sono qualcosa di fisico, stanno in qualche telefono, in qualche cloud, in qualche immaterialità. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Sean Penn, DiCaprio, e il cinema come scatola dei ricordi comuni