Sea Signora il mare in un salotto

Via dei Fiori Chiari, la strada forse più caratteristica di Brera, è diventata negli ultimi tempi un distretto della gastronomia più alla moda, con una raffica di insegne più o meno interessanti, ma tutte di grande richiamo, che trasformano ogni sera quell’elegante budello in un brulicare di persone elettrizzate. Nelle ultime settimane a questa sfilza di insegne si è unita Sea Signora, un’insegna dalla storia molto interessante e dal futuro radioso, almeno a giudicare da come è stata accolta dai milanesi. Io l’ho visitata un anonimo mercoledì ed era piena quasi in ogni ordine di posti. E non è certamente un locale dal conto lieve. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sea Signora, il mare in un salotto

In questa notizia si parla di: signora - mare

Francesco Emilio Borrelli. . "Un appello dall'ospedale del Mare". Ho chiesto alla signora che mi ha inviato il video di sapere con chi aveva prenotato la visita per poterla aiutare. - facebook.com Vai su Facebook

Sea Signora, il mare in un salotto - Un nuovo locale in via dei Fiori Chiari, nel cuore di Brera a Milano, che segna lo sbarco in Italia dell’imprenditore Antonio Fresa, titolare di molte insegne di successo in Russia. Secondo ilgiornale.it

Sea Signora, nuovo ristorante di pesce nel cuore di Milano. La ‘signora del mare’ dello chef Antonio Fresa - Cuoco e imprenditore, con già alcuni bistrot (ma anche una trattoria e un delivery nell’Est Europa), è tornato in Italia, a Brera, e propone piatti ‘signature’ come le loringhittas con lattume di tonn ... Riporta quotidiano.net