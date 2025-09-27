Se Wayward | Ribelli è disturbante è anche perché si rifà a una triste storia vera
Wayward: Ribelli racconta una storia ricca di colpi di scena, droghe psichedeliche, torture, abusi e si svolge in una cittadina in cui non nascono bambini ma ospita un misterioso istituto per adolescenti problematici. I ragazzi non vi arrivano volontariamente e vengono accolti da una misteriosa donna di nome Evelyn (interpretata da Toni Collette ), determinata a renderli persone migliori, a portarli al diploma (dentro le pareti dell'istituto, però) e trasformarli in membri produttivi, obbedienti e felici della società. La città di e l'istituto portano lo stesso nome, Tall Pines, ma nessuno dei due è quello che sembra. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: wayward - ribelli
Wayward - Ribelli si candida a serie Netflix più insolita e inquietante dell'anno, con una Toni Collette cattiva come non mai
Wayward - Ribelli: la nuova serie crime thriller di Netflix, trama e quando esce
Wayward ribelli: trama, cast e location della serie Netflix
Troppi temi, troppi personaggi, troppe storie. Tanta confusione, tanta indecisione. Suggestive premesse rimaste in superficie e una Toni Collette sprecata. Questa è Wayward: Ribelli, in streaming su Netflix. - facebook.com Vai su Facebook
Da oggi è disponibile su #Netflix la miniserie thriller #Wayward - Ribelli con #ToniCollette: http://emozionialcinema.it/2025/09/wayward-ribelli-dal-25-settembre-su.html… - X Vai su X
Wayward - Ribelli si candida a serie Netflix più insolita e inquietante dell'anno, con una Toni Collette cattiva come non mai - Ribelli, nuova miniserie Netflix in arrivo il 25 settembre, è uno di quei prodotti che, ancora prima del trailer, mostrano di avere tutti gli ingredienti per segnare un prima e un dopo nella ... gqitalia.it scrive