Se Wayward | Ribelli è disturbante è anche perché si rifà a una triste storia vera

Gqitalia.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Wayward: Ribelli racconta una storia ricca di colpi di scena, droghe psichedeliche, torture, abusi e si svolge in una cittadina in cui non nascono bambini ma ospita un misterioso istituto per adolescenti problematici. I ragazzi non vi arrivano volontariamente e vengono accolti da una misteriosa donna di nome Evelyn (interpretata da Toni Collette ), determinata a renderli persone migliori, a portarli al diploma (dentro le pareti dell'istituto, però) e trasformarli in membri produttivi, obbedienti e felici della società. La città di e l'istituto portano lo stesso nome, Tall Pines, ma nessuno dei due è quello che sembra. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

se wayward ribelli 232 disturbante 232 anche perch233 si rif224 a una triste storia vera

© Gqitalia.it - Se Wayward: Ribelli è disturbante è anche perché si rifà a una triste storia vera

In questa notizia si parla di: wayward - ribelli

Wayward - Ribelli si candida a serie Netflix più insolita e inquietante dell'anno, con una Toni Collette cattiva come non mai

Wayward - Ribelli: la nuova serie crime thriller di Netflix, trama e quando esce

Wayward ribelli: trama, cast e location della serie Netflix

Wayward - Ribelli si candida a serie Netflix più insolita e inquietante dell'anno, con una Toni Collette cattiva come non mai - Ribelli, nuova miniserie Netflix in arrivo il 25 settembre, &#232; uno di quei prodotti che, ancora prima del trailer, mostrano di avere tutti gli ingredienti per segnare un prima e un dopo nella ... gqitalia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Wayward Ribelli 232 Disturbante