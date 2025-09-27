Wayward: Ribelli racconta una storia ricca di colpi di scena, droghe psichedeliche, torture, abusi e si svolge in una cittadina in cui non nascono bambini ma ospita un misterioso istituto per adolescenti problematici. I ragazzi non vi arrivano volontariamente e vengono accolti da una misteriosa donna di nome Evelyn (interpretata da Toni Collette ), determinata a renderli persone migliori, a portarli al diploma (dentro le pareti dell'istituto, però) e trasformarli in membri produttivi, obbedienti e felici della società. La città di e l'istituto portano lo stesso nome, Tall Pines, ma nessuno dei due è quello che sembra. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Se Wayward: Ribelli è disturbante è anche perché si rifà a una triste storia vera