Se vince il No la Repubblica rimarrà sottomessa ai pm L' avviso di Nordio sul referendum

Carlo Nordio ha lo sguardo rivolto già verso il referendum confermativo che si terrà nel 2026 sulla riforma costituzionale della giustizia che riguarda soprattutto la separazione delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti e l'introduzione di un sistema di sorteggio per la composizione dei membri togati e laici dei due CSM. E, proprio in ottica del voto popolare, mette in guardia: " Se dovesse vincere il 'no' e se ci fosse l'alleanza con la magistratura, non sarebbe una vittoria del centrosinistra, ma delle Procure e noi torneremmo ancora a una Repubblica sottomessa o condizionata dai magistrati e questo sarebbe un vulnus per la stessa parte politica che lo ha sostenuto ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

