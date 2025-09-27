Se vince il No la Repubblica rimarrà sottomessa ai pm L' avviso di Nordio sul referendum
Carlo Nordio ha lo sguardo rivolto già verso il referendum confermativo che si terrà nel 2026 sulla riforma costituzionale della giustizia che riguarda soprattutto la separazione delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti e l'introduzione di un sistema di sorteggio per la composizione dei membri togati e laici dei due CSM. E, proprio in ottica del voto popolare, mette in guardia: " Se dovesse vincere il 'no' e se ci fosse l'alleanza con la magistratura, non sarebbe una vittoria del centrosinistra, ma delle Procure e noi torneremmo ancora a una Repubblica sottomessa o condizionata dai magistrati e questo sarebbe un vulnus per la stessa parte politica che lo ha sostenuto ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: vince - repubblica
MotoGp Repubblica Ceca, Marc Marquez vince la sprint
MotoGp 2025, Gp Repubblica Ceca: Marquez vince la Sprint, settimo Bagnaia
MotoGP Brno: Marc Marquez vince in Repubblica Ceca e domina il Mondiale
RASSEGNA STAMPA LA REPUBBLICA - BONUCCI: «INZAGHI SI STA DIMOSTRANDO UN VINCENTE, SONO FELICE PER IL LAVORO CHE STA SVOLGENDO A PALERMO» Di Redazione ForzaPalermo.it Leonardo Bonucci, ex difensore e capitano sia del - facebook.com Vai su Facebook
La Lazio da febbraio non vince in casa. Sarri sfida il tabù https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/08/29/news/lazio_sarri_verona_domenica_31_agosto-424813989/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
"Se vince il No, la Repubblica rimarrà sottomessa ai pm". L'avviso di Nordio sul referendum - Il ministro della Giustizia interviene al ventesimo congresso dell'Unione delle Camere Penali Italiane a proposito della separazione delle carriere: "Riforma copernicana, non approvarla sarebbe un vul ... Si legge su ilgiornale.it
Nordio: 'Repubblica sottomessa ai pm se vince il no sulla Giustizia' - "Se dovesse vincere il 'no' se ci fosse l'alleanza con la magistratura non sarebbe una vittoria del centrosinistra, ma delle Procure e noi torneremmo ancora a una Repubblica sottomessa o condizionata ... Secondo ansa.it