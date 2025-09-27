Se la rigenerazione urbana può risolvere il problema abitativo L’intervento di Pedrizzi

La casa è tornata a essere un bene rifugio. Il 38° Rapporto congiunturale del Cresme fotografa un mercato in piena accelerazione. Gli italiani hanno riscoperto la casa. C’è stato nel primo trimestre del 2025 un +11,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La corsa all’acquisto risponde anche alla “necessità di sicurezza” e alla volontà di proteggere il risparmio da possibili nuove ondate inflazionistiche. La crescita è diffusa su tutto il territorio nei primi mesi del 2025. Sul fronte dei prezzi, dopo anni di stagnazione l’Italia registra due anni consecutivi di rialzi reali: +1,8% nel 2024 e +2,5% atteso per questo 2025. 🔗 Leggi su Formiche.net

