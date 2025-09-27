Se il Congresso avesse un minimo di coraggio consegnerebbe Trump alla spazzatura della storia | Bruce Springsteen attacca di nuovo il presidente Usa
Che i rapporti tra Bruce Springsteen e il presidente americano Donald Trump non è un mistero. L’arista durante il suo ultimo tour, che ha toccato anche lo stadio San Siro di Milano, ha attaccato Trump etichettandolo come un violento attacco alla democrazia e alla libertà di espressione. Dal canto suo il presidente americano ha risposto a muso duro insultando l’artista: “È una prugna secca, stia zitto”. In una recente intervista al Time, Bruce Springsteen è tornato a parlare di Trump: “È la personificazione vivente dello scopo del venticinquesimo emendamento della Costituzione e dell’impeachment. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
