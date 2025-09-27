Se alle tue piante manca l’acqua ti stanno inviando dei segnali ben precisi corri ai ripari

L’acqua è fondamentale per la vita delle piante. Saper riconoscere quando una pianta ha sete è cruciale per mantenerla sana e rigogliosa. Questa guida vi fornirà gli strumenti per identificare i segnali di stress idrico, da quelli più evidenti a quelli più subdoli, e vi darà consigli pratici per intervenire tempestivamente. Ingiallimento delle foglie: uno dei primi segnali di disidratazione è l’ingiallimento delle foglie, soprattutto quelle più vecchie. Questo fenomeno è legato alla riduzione della fotosintesi e al difficile trasporto dei nutrienti, processi vitali che dipendono dall’acqua. Crescita stentata: se la vostra pianta non cresce come dovrebbe, potrebbe essere un chiaro segno di sete. 🔗 Leggi su Cultweb.it

