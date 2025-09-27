Scusate ma non so fingere Malgioglio gela subito palco e giuria a Tale e Quale Show
La nuova edizione di Tale e Quale Show ha visto il debutto sul palco di Antonella Fiordelisi, ex schermitrice e volto televisivo, che per la prima puntata ha dovuto vestire i panni di Gaia. La scelta non era affatto semplice: interpretare la cantautrice, reduce dai successi sanremesi, significava misurarsi con una voce calda, elegante e allo stesso tempo potente. Antonella lo aveva già anticipato in un’intervista a SuperGuidaTv, ammettendo le difficoltà: “Per la prima puntata mi tocca Gaia, che è molto molto difficile perché ha questa voce molto calda, raffinata e allo stesso molto potente. Non è facilissima imitarla dal punto di vista canoro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
