Scuolabus ribaltato psicologi a scuola a Treppo

Psicologi a scuola a Treppo Grande, dopo che una settimana fa uno scuolabus che trasportava una ventina di bambini frequentanti l'asilo e le elementari si è scontrato con un'auto e si è ribaltato. Nelle scuole dell'Istituto comprensivo di Majano, Forgaria e Buja è intervenuta la dottoressa Eva. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

L'incidente dello scuolabus ribaltato a Baida, sanzionati conducente e proprietà

Scuolabus ribaltato in Friuli, è di Angri l'educatrice-eroina che ha salvato i bimbi

Scuolabus ribaltato in Friuli, è di Angri l'educatrice-eroina che ha salvato i bimbi

Grande coraggio di mia sorella Rosa Ingenito, che si è resa protagonista di un atto eroico, salvando i bambini di una scuolabus che si è ribaltato tra Buja e Treppo Grande, comuni dell'area di Udine in Friuli Venezia Giulia. Con prontezza e ardimento, resident

Scuolabus ribaltato, psicologi e istituzioni insieme per sostenere famiglie e scuola - Treppo Grande, incontro EMDR con genitori dopo l’incidente allo scuolabus. Come scrive nordest24.it

Paura in Friuli Venezia-Giulia, scuolabus con alunni della scuola primaria si ribalta: tre bimbi e due adulti feriti - Momenti di forte apprensione in mattinata in Friuli Venezia Giulia, dove uno scuolabus con a bordo 23 bambini si è scontrato con un’autovettura e si è ribaltato sul lato sinistro. Segnala orizzontescuola.it