scuola anna frank lavori quasi terminati

UMBERTIDE - Il prossimo gennaio torneranno ad aprirsi i battenti della scuola elementare "Anna Frank" di Verna i cui lavori di lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico stanno per terminare. Lo annuncia l'amministrazione comunale che dà le cifre dell'operazione: 1 milione e 320mila euro, finanziati con fondi del Pnrr. Gli interventi, partiti all'inizio del 2024, stanno portando al rinnovo totale di tutti gli spazi interni che saranno dotati di nuovi arredi scolastici. I lavori, come spiega l'assessore ai lavori pubblici Alessandro Villarini (nella foto), riguardano anche l'ampliamento delle aule, una nuova pavimentazione, un'illuminazione più efficiente e una tinteggiatura uniforme.

