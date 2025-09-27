Scuola Anna Frank Lavori quasi terminati
UMBERTIDE - Il prossimo gennaio torneranno ad aprirsi i battenti della scuola elementare “Anna Frank“ di Verna i cui lavori di lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico stanno per terminare. Lo annuncia l’amministrazione comunale che dà le cifre dell’operazione: 1 milione e 320mila euro, finanziati con fondi del Pnrr. Gli interventi, partiti all’inizio del 2024, stanno portando al rinnovo totale di tutti gli spazi interni che saranno dotati di nuovi arredi scolastici. I lavori, come spiega l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Villarini (nella foto), riguardano anche l’ampliamento delle aule, una nuova pavimentazione, un’illuminazione più efficiente e una tinteggiatura uniforme. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: scuola - anna
La scuola montessoriana Anna Frank di Cinisello Balsamo, un'eccellenza a rischio. Trasloco e ristrutturazione scatenano la protesta
'STEM, le ragazze si mettono in gioco': 80 studentesse tra lezioni, laboratori e incontri alla Scuola Sant'Anna
La scuola dell’infanzia di Nibbiano intitolata ad Anna Maria Canopi
La nostra dirigente prof.ssa Anna Rita Gangarossa, ospite al Chiattulidda Fest 3 sia in qualità di Dirigente dell’I.C. “Luigi Pirandello” di Porto Empedocle che di Referente FAI Scuola Agrigento, insieme a Tony Rocchetta presenterà “La via del grano”, percorso - facebook.com Vai su Facebook
Scuola “Anna Frank“. Lavori quasi terminati - Il prossimo gennaio torneranno ad aprirsi i battenti della scuola elementare “Anna Frank“ di Verna i cui lavori di lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico stanno per t ... Da lanazione.it
Scuola Anna Frank, il cantiere riparte: "Lavori finiti a settembre 2025" - A renderlo noto è stata ieri in un comunicato la stessa amministrazione comunale, che spiega: "Il Comune di Castelvetro ha consegnato alla ... Segnala ilrestodelcarlino.it