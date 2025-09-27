Scudo aereo incompleto l’allarme di Tricarico | Italia ancora scoperta
La recente ondata di sconfinamenti russi nello spazio aereo dell’Alleanza Atlantica riporta d’attualità le nostre fragilità: secondo il generale Leonardo Tricarico, l’Italia non possiede ancora un ombrello capace di coprire ogni latitudine del proprio cielo, specie di fronte a droni, missili o velivoli non identificati. Un allarme che richiama la realtà Per anni, spiegano a . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: scudo - aereo
Guerra ucraina, lo scudo aereo americano: ipotesi no-fly zone e mobilitazione Nato entro 24 ore
Guerra ucraina, come può finire? Lo scudo aereo Usa, l'articolo 5 (in stile Nato), le truppe Ue, i territori contesi: tutti i nodi del negoziato
Guerra ucraina, lo scudo aereo americano per difendere i cieli di Kiev: ipotesi no-fly zone e mobilitazione Nato entro 24 ore
Task force esterna, 18mila uomini sul terreno o scudo aereo: le tre opzioni per l’Ucraina dopo la guerra - X Vai su X
Età: giovani, giovanissimi. Stranieri e italiani di seconda e terza generazione. Attirati dal “richiamo” esercitato dalla massa che ingloba e, essendo pacifica, inconsapevolmente fa da scudo Vai su Facebook
Italia sotto scudo incompleto: Crosetto ammette «vent’anni di ritardo» - Difesa nazionale: il ministro non nasconde la fragilità «L’Italia non è pronta né a un attacco russo né a un attacco di un’altra nazione». Da infodifesa.it
Difesa Ue, scudo aereo e sì agli Eurobond nel dossier dell'Italia - Ovvero: l’Ue deve fare nuovo debito comune se vuole rispettare gli impegni presi con Donald Trump al summit della Nato all’Aia. Si legge su ilgazzettino.it