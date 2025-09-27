scrutare il vampiro da vicino non urlargli contro

C’è una soglia oltre la quale il timore di essere accusati di intelligenza col nemico porta a sacrificare l’intelligenza del nemico, ed è una soglia che è bene non superare mai. Prendiamo il caso del vampiro. Vedendolo, la prima reazione è la paura. Ma se vogliamo coltivare qualche speranza di sconfiggerlo, dobbiamo avvicinarci, studiare la sua natura e l’origine del suo potere, e soprattutto scovare i suoi punti deboli. La sapienza consuetudinaria prescrive di piantargli nel cuore un paletto di frassino, e solo uno sciocco tenterebbe di scacciare un vampiro urlandogli contro generici scongiuri, o accuserebbe i vampirologi di essere dei Draculaversteher, conniventi con la stirpe assetata di sangue. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

