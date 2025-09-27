Scoppia la polemica sulla graduatoria Asl | scatta la diffida dei sindacati
Scoppia la polemica sui differenziali economici di professionalità (dep) 2024 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti e arriva la diffida dei sindacati. Le sigle Nursing Up nella persona del segretario di Patrizia Bianchi ed Fsi Usae con il segretario Raffaello Villani hanno inviato, tramite l’avvocato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: scoppia - polemica
M5S Foggia, scoppia la polemica per l'appalto alla sorella della vicesindaca
CANALE 5 SCATENATA CONTRO RAI1: CAMBIA IL POMERIGGIO MA SCOPPIA LA POLEMICA
Reazione a Catena: le Pari e Patta fanno record, ma scoppia la polemica
La giunta approva il mezzo di ricarica Tpl, ma scoppia la polemica - facebook.com Vai su Facebook
Martina Franca, scoppia la polemica: «I vigili sequestrano il pallone». Ma è una fake news che fa il giro del web lagazzettadelmezzogiorno.it/news/taranto/1… - X Vai su X