Scoperto in un bunker la più grande fabbrica clandestina di sigarette d' Italia

Today.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quello che sembrava solo un deposito logistico vuoto, nascondeva in realtà un bunker sotterraneo nel quale si trovava la più grande fabbrica clandestina di sigarette mai rinvenuta in Italia. A scoprirla, vicino Cassino (Frosinone), il Gruppo della Guardia di Finanza di Ancona, con i finanzieri di. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scoperto - bunker

Sardegna, scoperto a Gavoi un bunker sotterraneo con piantagione di marijuana

Pomigliano, blitz dei Carabinieri: scoperto bunker con auto rubate

Pomigliano, blitz dei Carabinieri: scoperto bunker con auto rubate

Cerca Video su questo argomento: Scoperto Bunker Pi249 Grande