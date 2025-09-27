Scoperta frode sui crediti d’imposta Bloccati 9,4 milioni di euro

Ilgiorno.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un articolato sistema di false agevolazioni fiscali è stato smascherato dai Finanzieri del Comando provinciale di Lodi, che hanno scoperto una frode milionaria nel settore dei crediti d’imposta. Denunciato il legale rappresentante di otto diverse società. Al centro dell’indagine del Nucleo di Polizia economico-finanziaria c’è un gruppo di otto società, del settore edilizio, tutte riconducibili allo stesso amministratore e con sedi in Lombardia (una di queste a Lodi), che avrebbero indebitamente richiesto crediti per oltre 9,4 milioni di euro. Le verifiche sono partite da un’analisi dei profili fiscali delle imprese con indicatori di rischio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

scoperta frode sui crediti d8217imposta bloccati 94 milioni di euro

© Ilgiorno.it - Scoperta frode sui crediti d’imposta. Bloccati 9,4 milioni di euro

In questa notizia si parla di: scoperta - frode

Sequestro da 26 milioni di euro: scoperta maxi frode fiscale. In 20 finiscono nei guai

Frode per indebita generazione di crediti fiscali in varie città, la scoperta della Gdf di Varese

Mega frode fiscale scoperta: 200 milioni truffati con 45 società fantasma

scoperta frode crediti d8217impostaLodi, maxi frode fiscale: bloccati 9,4 milioni di euro di crediti d’imposta fittizi - Lodi, 26 settembre 2025 – Una frode milionaria nel settore dei crediti d’imposta è stata smascherata dai Finanzieri del Comando provinciale di Lodi. Lo riporta msn.com

FRODE Lodi, maxi frode sui crediti d’imposta: bloccati 9,4 milioni di euro - Scoperta una ingente frode nel settore dei crediti d’imposta, strumenti fiscali destinati a incentivare gli investimenti delle imprese ... Secondo statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Scoperta Frode Crediti D8217imposta