Scoperta frode sui crediti d’imposta Bloccati 9,4 milioni di euro

Un articolato sistema di false agevolazioni fiscali è stato smascherato dai Finanzieri del Comando provinciale di Lodi, che hanno scoperto una frode milionaria nel settore dei crediti d’imposta. Denunciato il legale rappresentante di otto diverse società. Al centro dell’indagine del Nucleo di Polizia economico-finanziaria c’è un gruppo di otto società, del settore edilizio, tutte riconducibili allo stesso amministratore e con sedi in Lombardia (una di queste a Lodi), che avrebbero indebitamente richiesto crediti per oltre 9,4 milioni di euro. Le verifiche sono partite da un’analisi dei profili fiscali delle imprese con indicatori di rischio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

