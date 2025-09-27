Scoperta frode sui crediti d’imposta Bloccati 9,4 milioni di euro
Un articolato sistema di false agevolazioni fiscali è stato smascherato dai Finanzieri del Comando provinciale di Lodi, che hanno scoperto una frode milionaria nel settore dei crediti d’imposta. Denunciato il legale rappresentante di otto diverse società. Al centro dell’indagine del Nucleo di Polizia economico-finanziaria c’è un gruppo di otto società, del settore edilizio, tutte riconducibili allo stesso amministratore e con sedi in Lombardia (una di queste a Lodi), che avrebbero indebitamente richiesto crediti per oltre 9,4 milioni di euro. Le verifiche sono partite da un’analisi dei profili fiscali delle imprese con indicatori di rischio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: scoperta - frode
Sequestro da 26 milioni di euro: scoperta maxi frode fiscale. In 20 finiscono nei guai
Frode per indebita generazione di crediti fiscali in varie città, la scoperta della Gdf di Varese
Mega frode fiscale scoperta: 200 milioni truffati con 45 società fantasma
Frosinone – Scoperta maxi frode fiscale da 66 milioni Importante operazione di servizio volta al | http://tg24.info | https://tg24.info/frosinone-scoperta-maxi-frode-fiscale-da-66-milioni/?utm_source=twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=tg24info… #frodefi - X Vai su X
Radio DolceMusica by ITR. . FROSINONE 19/09/2025 – FRODE PER 66 MLN DI EURO, UNA DENUNCIA E SEQUESTRI Scoperta una frode per oltre 66 milioni di euro finalizzata all’evasione fiscale mediante emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesi - facebook.com Vai su Facebook
Lodi, maxi frode fiscale: bloccati 9,4 milioni di euro di crediti d’imposta fittizi - Lodi, 26 settembre 2025 – Una frode milionaria nel settore dei crediti d’imposta è stata smascherata dai Finanzieri del Comando provinciale di Lodi. Lo riporta msn.com
FRODE Lodi, maxi frode sui crediti d’imposta: bloccati 9,4 milioni di euro - Scoperta una ingente frode nel settore dei crediti d’imposta, strumenti fiscali destinati a incentivare gli investimenti delle imprese ... Secondo statoquotidiano.it