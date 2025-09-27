Scoperta a Cassino maxi fabbrica di sigarette contraffatte | così il congegno idraulico apriva il bunker | VIDEO

Affaritaliani.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sequestrate oltre 300 tonnellate di tabacco, il più grande sequestro mai realizzato in Italia e in Europa. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

scoperta a cassino maxi fabbrica di sigarette contraffatte cos236 il congegno idraulico apriva il bunker video

© Affaritaliani.it - Scoperta a Cassino maxi fabbrica di sigarette contraffatte: così il congegno idraulico apriva il bunker | VIDEO

In questa notizia si parla di: scoperta - cassino

Scoperta a Cassino la più grande fabbrica di sigarette contraffatte

Cassino, scoperta fabbrica sigarette

La più grande fabbrica clandestina di sigarette scoperta a Cassino

scoperta cassino maxi fabbricaCassino: scoperta dalla GdF grande fabbrica clandestina di sigarette. Sequestrate 300 tonnellate e macchinari - Abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. primapress.it scrive

scoperta cassino maxi fabbricaScoperta maxi-fabbrica clandestina di sigarette: operazione della Finanza di Ancona - Quello che dall’esterno appariva come un semplice deposito logistico abbandonato nascondeva in realtà un sofisticato bunker sotterraneo. Secondo veratv.it

Cerca Video su questo argomento: Scoperta Cassino Maxi Fabbrica