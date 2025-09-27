Scontro tra club e giocatore UFFICIALE | Risoluzione per giusta causa

“Sarà ritenuto responsabile, nelle sedi opportune, delle dichiarazioni rilasciate e dei danni causati” Ennesimo scontro totale tra club e calciatore. Quest’ultimo ha annunciato a sorpresa la risoluzione del contratto per giusta causa. Quando può esserci la giusta causa? In caso di violazione grave dei cosiddetti doveri contrattuali. Una violazione che rende del tutto intollerabile la prosecuzione del rapporto di lavoro, vedi il mancato pagamento dello stipendio o la violazione di norme fondamentali della FIFA. UFFICIALE, scontro totale club-giocatore: “Risoluzione per giusta causa” (Grok) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Scontro tra club e giocatore, UFFICIALE: “Risoluzione per giusta causa”

In questa notizia si parla di: scontro - club

