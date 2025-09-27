Scontro fra due auto con la carambola finiscono nei fossi lungo la strada

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, 26 settembre, in via della Bonifica nel Comune di Peccioli. Intorno alle ore 18 due auto si sono scontrate, finendo fuori dalla sede stradale. Avviati gli accertamenti per stabilire la cause.Ad essere rimaste coinvolte nel sinistro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: scontro - auto

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave

Scontro auto-scooter a Baganzola: un ferito grave, è in Rianimazione

Scontro tra moto e auto alla rotatoria

Posada, scontro tra due auto: quattro feriti in ospedale - X Vai su X

+ + + INCIDENTE MORTALE + + + Scontro auto-moto: una vittima #PiazzolasulBrenta #incidente #mortale #moto #auto - facebook.com Vai su Facebook

Empoli, grave incidente in centro. Scontro tra due auto: i feriti estratti dalle lamiere - L'impatto è stato violento e una delle due macchine ha finito per cappottarsi. msn.com scrive

Incidente a Pietralata: carambola tra auto. Danneggiate cinque vetture. Tre feriti - L'intervento degli agenti della polizia locale e del 118 all'altezza dell'incrocio fra via Filippo Meda e via Achille Benedetti ... romatoday.it scrive