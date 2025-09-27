Scontri in Centrale la mamma della liceale arrestata | Non voleva ferire nessuno ora torni in classe

Ilgiorno.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 27 settembre – “È un momento epocale: i governi di tutto il mondo decidono in base al loro potere. Assistiamo quotidianamente al massacro di civili, donne e bambini. E i nostri figli dovrebbero stare a casa? Dovrebbero far finta di niente?”. Cristina è la mamma di M., la diciassettenne studentessa del Carducci arrestata lunedì col coetaneo E. per gli scontri in Centrale e messa ai domiciliari dopo tre giorni al Beccaria col divieto di andare a scuola. Ieri mattina, la donna ha partecipato alla conferenza stampa al Lambretta, collettivo di cui fa parte anche la figlia. Signora Cristina, come sta M. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

scontri in centrale la mamma della liceale arrestata non voleva ferire nessuno ora torni in classe

© Ilgiorno.it - Scontri in Centrale, la mamma della liceale arrestata: “Non voleva ferire nessuno, ora torni in classe”

In questa notizia si parla di: scontri - centrale

Sciopero per Gaza, scontri a Milano in Centrale tra manifestanti e polizia

Scontri in stazione Centrale a Milano tra polizia e Pro Pal

Manifestazione a Milano per Gaza, scontri con la polizia alla stazione Centrale: turisti in fuga

scontri centrale mamma licealeScontri in Centrale, la mamma della liceale arrestata: “Non voleva ferire nessuno, ora torni in classe” - La donna ha partecipato alla conferenza organizzata dagli attivisti del centro sociale Lambretta, collettivo di cui la studentessa fa parte: “Assistiamo quotidianamente al massacro di donne e bambini. Scrive ilgiorno.it

Scontri durate il corteo pro Gaza: la solidarietà del "Lambretta" ai liceali arrestati - Al centro sociale gli interventi del fumettista Zerocalcare e della senatrice di AVS Ilaria Cucchi. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Scontri Centrale Mamma Liceale