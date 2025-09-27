Scontri in Centrale la mamma della liceale arrestata | Non voleva ferire nessuno ora torni in classe

Milano, 27 settembre – “È un momento epocale: i governi di tutto il mondo decidono in base al loro potere. Assistiamo quotidianamente al massacro di civili, donne e bambini. E i nostri figli dovrebbero stare a casa? Dovrebbero far finta di niente?”. Cristina è la mamma di M., la diciassettenne studentessa del Carducci arrestata lunedì col coetaneo E. per gli scontri in Centrale e messa ai domiciliari dopo tre giorni al Beccaria col divieto di andare a scuola. Ieri mattina, la donna ha partecipato alla conferenza stampa al Lambretta, collettivo di cui fa parte anche la figlia. Signora Cristina, come sta M. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

