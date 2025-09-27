Scontri corteo per Gaza a Milano la mamma della liceale arrestata | Uno scricciolo non farebbe male a nessuno

27 set 2025

La convalida degli arresti per i due studenti del liceo classico Carducci, ora ai domiciliari, è stata disposta dal giudice del Tribunale per i Minorenni. La mamma: "Quel giorno mia figlia è scesa in piazza non per distruggere vetrine ma per denunciare un genocidio. Ho paura che salti mesi di scuola". 🔗 Leggi su Fanpage.it

