Scontri a Torino tra manifestanti pro Palestina e polizia | Abbiamo 10 feriti
Dieci feriti tra i manifestanti. "Ci sono dieci feriti tra noi": è la denuncia arrivata dai manifestanti pro Palestina, impegnati in un corteo partito da Torino con l'obiettivo di raggiungere l'aeroporto Sandro Pertini di Caselle. I feriti, secondo quanto riferito, si stanno medicando in un'auto sanitaria autogestita e messa a disposizione dal corteo, dove sono stati raccolti acqua, disinfettanti e ghiaccio. Tentativo di sfondare il cordone di polizia. Il corteo si è trovato bloccato da un imponente schieramento di polizia all'uscita della città. I manifestanti hanno inizialmente chiesto di poter passare appellandosi "all'umanità" degli agenti, ma la situazione è rapidamente degenerata.
