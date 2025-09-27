Scontri a Torino | la polizia ferma il corteo pro Pal prima dell' aeroporto

Scontri a Torino durante il corteo dei pro Pal che aveva l'obiettivo di raggiungere l'aeroporto di Torino-Caselle. La polizia ha fermato il corteo sulla tangenziale prima che potesse raggiungere il terminal, sia attraverso cariche di aleggerimento che con gli idranti. Al momento na persona è stata fermata, mentre si registrano lanci di oggetti contro le forze dell'ordine. In corteo ci sono anche gli antagonisti di Askatasuna. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Scontri a Torino: la polizia ferma il corteo pro Pal prima dell'aeroporto

