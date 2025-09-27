Sconto del 25% direttamente in bolletta ma serve questo ISEE

Temporeale.info | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ in arrivo un nuovo Bonus per gli italiani. Lo sconto sarà automatico se hai questo ISEE. Non è necessaria alcuna richiesta per ottenerlo Era stato annunciato da tempo e ora, finalmente, ci siamo. Per tantissimi italiani, presto, ci sarà un’agevolazione tariffaria su un’imposta che va pagata annualmente. L’ultimo passaggio necessario per istituirla è stata. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

sconto del 25 direttamente in bolletta ma serve questo isee

© Temporeale.info - Sconto del 25% direttamente in bolletta, ma serve questo ISEE

In questa notizia si parla di: sconto - direttamente

sconto 25 direttamente bollettaBonus Tari 2026: ecco chi riceverà lo sconto del 25% in automatico e chi rischia di perderlo - Vuoi capire se avrai lo sconto sulla Tari nel 2026 e come comportarti se non lo vedi in bolletta? Scrive borsainside.com

Bonus TARI, sconto 25% tassa rifiuti: come funziona e a chi spetta dal 2026 - Dal 2026 arriva il bonus TARI con sconto del 25% sulla tassa rifiuti. Secondo trend-online.com

Cerca Video su questo argomento: Sconto 25 Direttamente Bolletta