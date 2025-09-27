Sconfitta all’esordio per la YOLO+ contro Marigliano

Tempo di lettura: < 1 minuto La YOLO+ Cestistica Benevento esce sconfitta dalla gara d’esordio contro la New Cap Marigliano. Le cinghialesse hanno affrontato con coraggio una squadra ben strutturata, che è riuscita ad imporsi. Nonostante il passivo, la YOLO+ ha lottato per tutta la gara, dando segnali positivi in vista delle prossime gare. Ottimo spunto in apertura per la YOLO+, che trova il 4-0 con Quaresima e Saccomanno. Marigliano, tuttavia, risponde con Mancuso, portandosi in vantaggio. Le locali non riescono a replicare, chiudendo il primo quarto sul punteggio di 5-9. La seconda frazione si apre con un parziale corposo delle viaggianti, che trovano la doppia cifra di vantaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

